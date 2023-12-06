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18:27, 6 декабря 2023Бывший СССР

Президент Эстонии назвал способ выйти из политического кризиса

Президент Эстонии Карис: отставка премьера Каллас решила бы политический кризис

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Отставка премьер-министра Эстонии Каи Каллас могла бы решить политический кризис в стране. Такое мнение высказал президент республики Алар Карис, его слова приводит ERR.

Он также рассказал, что отставку действующего премьера поддерживают представители и лидеры политических партий, в том числе и не оппозиционных. По их мнению, это могло бы помочь преодолеть кризис, сложившийся в парламенте страны.

Кроме того, Карис предложил партиям искать компромисс и заявил, что в стране не будет внеочередных парламентских выборов и Рийгикогу (парламент Эстонии — прим. «Ленты ру») «в любом случае может сформировать правительство большинства и принять государственный бюджет».

«Хочу подчеркнуть: не время искать виноватых, время приступать к работе. Сейчас не время для ультиматумов, а время поиска соглашений. Все парламентские партии должны иметь желание договориться. Здесь нет оппозиции и коалиции, есть один Рийгикогу и работоспособность этого одного Рийгикогу», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что петиция за отставку премьера Эстонии Каллас набрала необходимое количество голосов для рассмотрения в парламенте. Под инициативой подписались более 9000 граждан республики.

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      Александр Курбатов
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