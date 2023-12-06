Ставший псом мужчина из Японии проиграл собакам

Мужчина из Японии стал псом и провалил тест на ловкость

Японец, решивший стать собакой, проиграл настоящим псам в ловкости. Об этом сообщает WION News.

Мужчина из Японии по имени Токо, который хотел превратиться в пса и потратил два миллиона иен (960,2 тысячи рублей) на реалистичный костюм колли, решил посоревноваться в скорости и ловкости с другими собаками и провалил тест на собачьей тренировочной площадке. Он выложил в своих социальных сетях серию фотографий, на которых он лежит рядом с упавшими перекладинами барьеров для прыжков в своем костюме.

Токо ведет жизнь собаки с 2022 года и регулярно выкладывает новые фото и видео в соцсетях. Свой реалистичный костюм колли он заказал фирме, которая специализируется на создании скульптур и моделей для фильмов. На его создание потребовалось 40 дней и несколько примерок. По словам сотрудника фирмы, выполнить заказ было непросто. «Поскольку строение скелета собаки и человека сильно различается, мы провели много времени, изучая, как сделать человеческую фигуру похожей на собачью, — объяснил он. — Кроме того, мы собрали фотографии, сделанные с разных ракурсов, чтобы воспроизвести красивую шерсть колли и сделать так, чтобы она выглядела естественно».

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