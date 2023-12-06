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15:09, 6 декабря 2023Россия

Путин присвоил генеральские и адмиральские звания десяткам офицеров ВС России

Путин присвоил генеральские и адмиральские звания 33 офицерам ВС России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин произвел в генеральские и адмиральские звания 33 офицера армии и флота. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В звание генерал-лейтенанта и соответствующее ему флотское звание вице-адмирала были возведены девять человек. Восемь из них проходят службу в армии, один — на флоте.

Еще 24 офицерам было присвоено звание генерал-майора и контр-адмирала.

Ранее президент России присвоил почетное наименование «гвардейский» самоходному артиллерийскому полку. В указе главы государства был отмечен массовый героизм военнослужащих, их стойкость и отвага при ведении боевых действий.

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      Алан Босиков
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