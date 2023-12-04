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20:37, 4 декабря 2023Россия

Путин присвоил почетное наименование 99-му самоходному артиллерийскому полку

Путин присвоил наименование «гвардейский» 99 самоходному артиллерийскому полку
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 99-му самоходному артиллерийскому полку. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что наименования полк удостоился за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, которые проявил личный состав в боевых действиях.

«Присвоить 99 самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 99 гвардейский самоходный артиллерийский полк», — следует из документа.

В этот же день Владимир Путин отметил решительные действия личного состава фрегата «Адмирал Макаров» в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Он также поздравил личный состав корабля с присвоением почетного наименования «гвардейский», отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, отваги и массового героизма, проявленных при защите России.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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