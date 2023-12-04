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19:17, 4 декабря 2023Россия

Путин отметил решительные действия состава фрегата «Адмирал Макаров»

Президент Путин отметил решительные действия состава фрегата «Адмирал Макаров»

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин отметил решительные действия личного состава фрегата «Адмирал Макаров» в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

Глава государства также поздравил личный состав корабля с присвоением почетного наименования гвардейский, отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, отваги и массового героизма, проявленных при защите России.

«Умелые и решительные действия личного состава фрегата в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в телеграмме.

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      Никита Абрамов
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