Путин присвоил российскому инженерно-саперному полку почетное наименование

Путин присвоил наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский полк получил такое наименование за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».

Документ вступает в силу со дня его подписания — в четверг, 26 октября.

12 октября глава государства присвоил почетное наименование «гвардейская» 78-й зенитной ракетной бригаде.