Путин присвоил российскому инженерно-саперному полку почетное наименование
Путин присвоил наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Российский полк получил такое наименование за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».
Документ вступает в силу со дня его подписания — в четверг, 26 октября.
12 октября глава государства присвоил почетное наименование «гвардейская» 78-й зенитной ракетной бригаде.