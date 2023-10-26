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14:17, 26 октября 2023Россия

Путин присвоил российскому инженерно-саперному полку почетное наименование

Путин присвоил наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский полк получил такое наименование за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».

Документ вступает в силу со дня его подписания — в четверг, 26 октября.

12 октября глава государства присвоил почетное наименование «гвардейская» 78-й зенитной ракетной бригаде.

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      Евгения Куликова
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