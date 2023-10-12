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15:14, 12 октября 2023Россия

Путин присвоил российской зенитной ракетной бригаде почетное наименование

Путин присвоил 78-й зенитной ракетной бригаде наименование «гвардейская»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 78-й зенитной ракетной бригаде. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российское воинское соединение получило такое наименование за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».

Документ вступает в силу со дня его подписания — в четверг, 12 октября.

Ранее такое наименование глава государства присвоил 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

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    Анастасия Шейкина
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