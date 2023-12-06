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10:21, 6 декабря 2023Силовые структуры

Пьяная россиянка оставила дочь в ванне на 40 минут и лишила ее жизни

В Екатеринбурге осудят 22-летнюю женщину, которая утопила 2-летнюю дочь в ванне

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы, которая приняла наркотики и оставила двухлетнюю дочь в ванне на 40 минут. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Таким образом женщина лишила ребенка жизни. Она проходит обвиняемой по статье 109 УК РФ. Ее дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 19 сентября обвиняемая, находясь в состоянии наркотического опьянения, решила искупать дочь в ванне. Она посадила в нее ребенка, закрыла пробкой слив воды и включила воду. После этого женщина ушла в другую комнату. Вода набиралась в течение 40 минут. Двухлетняя девочка не умела плавать или не могла сама вылезти из ванны. В результате это привело к кончине ребенка из-за воды, попавшей в дыхательные пути.

Ранее похожая история произошла в Самаре с четырехлетней девочкой.

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      Варвара Митина
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