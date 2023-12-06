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11:50, 6 декабря 2023Моя страна

В Туле покажут старинное Евангелие весом в 9 килограмм

В Туле открылась выставка редких предметов из утраченных монастырей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Туле открылась выставка редких предметов XVI-XVII веков из утраченных монастырей. Об этом сообщает «Тульская пресса».

Среди экспонатов — старинное Евангелие из мужского Иоанно-Предтечева монастыря, располагавшегося у восточной стены Тульского кремля. Его вес составляет 9 килограмм, а размер — около полуметра. Оклад выполнен из серебра.

На выставке также будет представлено рукописное Евангелие 1598 года, блюдо из утраченного женского Успенского монастыря и синодик из древницы Успенского собора.

Выставка будет доступна к посещению до 14 декабря.

Ранее сообщалось, что в Туле 8 декабря откроется первая выставка механических и электрических звуков. Ее цель — создать пространство для взаимодействия с индустриальной тематикой. Посетители смогут погрузиться в удивительный мир звуков, исследовать свой опыт с механическими и электрическими устройствами.

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      Сергей Истомин
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