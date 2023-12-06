Расходы россиян на техобслуживание машин взлетели

Autonews: расходы россиян на техобслуживание автомобилей выросли вдвое

По итогам первых десяти месяцев 2023 года средние расходы российских владельцев автомобилей на техобслуживание увеличились вдвое (на 51 процент) в сравнении с тем же периодом 2021-го и достигли уровня в 15 780 рублей, а в Москве — 20 313 рублей. К уровню января-октября 2022-го увеличение составило 12 процентов, сообщает Autonews со ссылкой на статистические данные участников рынка.

Тенденция продолжилась и в ноябре. Эксперты пришли к выводу, что с октября по ноябрь 2023 года россияне тратили на проведение техобслуживания автомобилей в среднем 20 тысяч рублей. При этом в Москве подобные траты составили 25 тысяч. Подсчеты велись на основе агрегированной обезличенной информации ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» о продажах из сетевой и несетевой торговли.

За этот период времени также выросли и средние чеки покупок автомобильных товаров в специализированных магазинах и составили 3588 рублей. В сравнении с тем же периодом 2022-го показатель увеличился на 18 процентов, а с январем-октябрем 2021-го — на 22 процента.

Кроме того, выяснилось, что в январе-октябре водители стали чаще ездить в сервисные центры. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 12 процентов, а с 2022-м — на 8 процентов. При этом в Москве тенденция оказалась противоположной. В столице частота посещаемости сервисов за десять месяцев 2023-го упала на 5 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го, уточнили аналитики.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей «Дрома» и Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщила об удорожании автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту на 7-17 процентов с начала 2023 года. Расходники для планового техобслуживания выросли в цене на 2-3 процента, щетки стеклоочистителя — на 7 процентов, масла — на 14 процентов, а ремни, тормозные колодки и диски — на 15 процентов. Рост цен аналитики связали с ослаблением курса рубля и увеличением затрат на логистику.