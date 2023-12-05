В России оценили подорожание запчастей

«Дром»: за 2023 год запчасти в России подорожали от 7 до 17 %

За 2023 год стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту в России выросла от 7 до 17 процентов. Рост цен оценили представители «Дрома» и Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщает газета «Ведомости».

Аналитики объясняют подорожание комплектующих ослаблением рубля и затратами на логистику. Сильнее всего изменились цены на детали для машин ушедших из России брендов.

Расходники для планового техобслуживания выросли в цене на 2-3 процента, щетки стеклоочистителя — на 7 процентов, масла — на 14 процентов, а ремни, тормозные колодки и диски — на 15 процентов, добавил представитель портала Александр Скороходов. Сильнее всего подорожание коснулось запчастей, которые не выпускаются в России: ремни газораспределительного механизма подорожали на 5-10 процентов, аккумуляторы — на 15 процентов, пояснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.

«С учетом колебаний курсов валют, которые мы имели в середине года, можно было ожидать гораздо большего роста. По некоторым маркам автомобилей это произошло, по другим же, напротив, отмечается снижение. Но в целом мы считаем, что имеет место стабилизация ситуации с запчастями», — добавил президент РСА Евгений Уфимцев.

Оценить среднее подорожание сложно, однако по некоторым позициям, например, салонным и масляным фильтрам, а также тормозным колодкам, произошло снижение цен. По словам Подщеколдина, в 2022 году продавцы запаслись запчастями и теперь их приходится распродавать со скидками.

По данным Telegram-канала Mash, в стране сложился дефицит автозапчастей для Hyundai и KIA. Срок ожидания оригинальных деталей для корейских авто может составлять от трех месяцев, а в дальнейшем это может привести к повышению цен на них. По словам источников, дорожают запчасти, поставляемые по параллельному импорту, но повышение цен не обойдет и неоригинальные детали.