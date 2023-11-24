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10:42, 24 ноября 2023Экономика

Россиян предупредили о дефиците автозапчастей для Hyundai и KIA

Автоцентры анонсировали дефицит запчастей для корейских машин в России

Фото: Mpho Mojapelo / Unsplash

Срок ожидания оригинальных запчастей к Hyundai, KIA и другим маркам корейских авто в России может составлять сейчас от трех месяцев, а в дальнейшем это может привести к дефициту и повышению цен на них, сообщает Mash со ссылкой на данные техцентров.

Там отметили, что дорожают запчасти, поставляемые по параллельному импорту, но повышение цен не обойдет и неоригинальные детали.

Ждать ремонта ощутимо дольше приходится из-за не самых популярных, но необходимых запчастей, например, камер заднего вида, подрулевых переключателей, глушителей, пишет Telegram-канал.

В июле автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что дефицита автомобильных запчастей в России сейчас нет, поскольку поставки наладились. Правда, с тех пор на рынок оказали влияние значительные колебания курса рубля. В свете этого летом предсказывалось подорожание запчастей для автомобилей европейского, корейского и японского производства еще на 20-25 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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