«Известия»: в России вырастут цены на автозапчасти из Европы, Японии и Кореи

Автозапчасти подорожали с начала 2023 года на 20-30 процентов, при этом цены могут продолжить расти. Об этом со ссылкой на российских автодилеров пишут «Известия».

В «Автодоме» отметили рост цен на запчасти на 30-35 процентов, в «Авилоне» — чуть меньше, на 20-25 процентов. Директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александр Чепелев объяснил, что поставки чувствительны к колебаниям курса валют, и, по его мнению, до конца года из-за ослабления рубля запчасти для автомобилей европейского, корейского и японского производства могут подорожать еще на 20-25 процентов.

Директор по сервису и запасным частям «Авилон» Алексей Шпикалов напомнил, что на текущий момент большинство деталей для автомобилей ввозится в страну по параллельному импорту, именно поэтому динамика курса валют стала основным фактором, влияющим на цену запчастей. При этом, по мнению основателя инвестиционной транспортной компании «ГТК Холдинг» Саида Залиева, чувствительнее всего могут подорожать так называемые расходники — компоненты, которые подлежат регулярной замене (шины, тормозные диски и колодки, а также фильтры, масла и моторные свечи).

В российских страховых компаниях при этом отмечают, что рост цен на запчасти уже отразился на стоимости полисов ОСАГО и КАСКО. Средняя цена таких полисов выросла с начала года на 5-14 процентов. Стабилизировать ситуацию можно в случае решения логистических сложностей и открытия параллельных каналов поставок, сказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов.

Снизить цены могут помочь и меры господдержки, в том числе инициатива по запуску промышленного восстановления автокомпонентов для иномарок. Если соответствующий закон будет принят, такие запчасти будут доступнее и дешевле, добавляет Александр Чепелев из «Ключавто».

Ранее рост стоимости кузовного ремонта и покраски автомобилей на 5-10 процентов до конца лета спрогнозировал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин. По словам эксперта, это объясняется высоким спросом на ремонт машин, вызванным повышением стоимости новых авто. Все меньше россиян могут позволить себе новые автомобили, поэтому им приходится ремонтировать подержанные, добавил Кукарин.