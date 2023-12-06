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16:11, 6 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыты позволившие выйти на след российской банды киллеров причины

Банду российских киллеров помог раскрыть ранее задержанный член банды

Кадр: Пресс-центр МВД России

В апреле 2023 года силовики задержали активного члена банды по фамилии Чеботарев, который раскрыл подробности о банде киллеров. Причины задержания ОПГ в среду, 6 декабря, раскрывает Telegram-канал «112».

По данным издания, задержанный сообщил подробности о членах банды, пояснив, что некоторые из членов группировки являются действующими сотрудниками правоохранительных органов. Чеботарев пояснил, что лично участвовал в похищении владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году. За их освобождение требовали 500 тысяч долларов, позже их физически устранили, а тела с привязанными к ногами гирями бросили в реку.

6 декабря в МВД рассказали о задержании банды киллеров во главе с бывшим военным, которая 25 лет совершала заказные преступления.

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      Владимир Седов
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