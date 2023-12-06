В МВД рассказали о задержании банды киллеров во главе с бывшим военным. Она 25 лет совершала заказные убийства

МВД РФ: задержаны лидер и участники банды, убивавшей на протяжении больше 20 лет

Сотрудники МВД вместе с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Следственного комитета России (СКР) задержали участников банды, которая совершала преступления по всей стране в 1998-2023 годах — об этом рассказали в пресс-центре МВД России. По данным ведомства, группировка 25 лет действовала на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края, а также ряда других регионов страны. Подробности о том, что известно о ее деле — в материале «Ленты.ру».

Группировку основали бывший военный и боец спецназа

По данным МВД, лидером банды, созданной в конце 90-х годов, стал бывший военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ. Вторым главарем группировки был сотрудник спецназа СОБР Цeнтpaльнoго peгиoнaльнoго упpaвлeния пo бopьбe c opгaнизoвaннoй пpecтупнocтью (ЦPУБOП) МВД России — его не стало в 2006 году из-за ДТП с летальным исходом.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Всего в состав банды вошло около 20 человек — сотрудники органов внутренних дел (в том числе спецназа и ГИБДД), военнослужащие внутренних войск и ВС РФ, а также гражданские лица. Группировка занималась тяжкими и особо тяжкими заказными преступлениями с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, в том числе расправами, похищениями людей и разбойными нападениями.

Участники банды совершили более 30 преступлений

На данный момент следствие инкриминирует участникам группировки более 30 преступлений. Наиболее громкими из них стали пять:

2002 год, Одинцово (Московская область). Ликвидация советника министра путей сообщения РФ;

2002 год, Москва. Похищение и ликвидация владельца коммерческой компании, а также его бухгалтера;

2003 год, Москва. Покушение на консультанта аппарата Госдумы РФ;

2002-2003 годы. Ликвидация нескольких криминальных авторитетов;

2004 год. Похищение и ликвидация владельца Красногвардейского рынка (Москва), а также его сожительницы.

Как установили правоохранительные органы, лидер банды долго жил на Украине, где имеет вид на жительство. Однако он регулярно приезжал в Россию, чтобы руководить рядовыми участниками группировки и координировать ее преступления. Деньги, добытые преступным путем, главарь выводил на Украину.

Первые задержания по делу группировки начались весной

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-центре МВД России, спецоперация по задержанию главаря банды и шести ее активных участников была проведена полицейскими вместе с сотрудниками других правоохранительных органов в марте и апреле 2003 года. В ходе обысков у задержанных нашли несколько единиц огнестрельного оружия с глушителями.

Кроме того, были изъяты другие средства совершения преступлений, а также похищенное имущество. Фигурантов обвинили по пунктам «а», «в», «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 4 статьи 162 («Разбой»), части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и части 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и взрывчатки») УК РФ. В настоящее время все задержанные содержатся под арестом в разных СИЗО Москвы.

По делу банды киллеров задержали высокопоставленного сотрудника Росгвардии

В минувшем ноябре в отношении предполагаемого лидера банды и ее активных участников возбудили еще одно уголовное дело — по частям 1 и 2 статьи 209 («Бандитизм») УК РФ. При этом в ходе следствия была задокументирована причастность к противоправной деятельности еще восьми лиц, которые также были задержаны.

Среди них — двое действующих сотрудников правоохранительных органов, один из которых занимал руководящую должность в Росгвардии. Остальные задержанные — гражданские лица, однако часть из них ранее служила в органах внутренних дел и внутренних войсках.