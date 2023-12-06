Опытного сотрудника завода затянуло в шлифовальную машину

The Pattaya News: в Таиланде сотрудника завода затянуло в шлифовальную машину

В Таиланде 20-летнего работника затянуло в шлифовальную машину. Об этом сообщает The Pattaya News.

Несчастный случай произошел на металлургическом заводе утром четвертого декабря. Сотрудник предприятия Пхо Тханк Кьяр чистил шлифовальную машину и проверял ее исправность, когда она внезапно заработала. Юношу затянуло в устройство, он получил несовместимые с жизнью травмы. Коллега Кьяры, услышав шум, поспешил к юноше и нашел его тело внутри машины.

На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения. С помощью гидравлического резака они вытащили работника. В настоящий момент полиция ведет расследование и просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, почему машина пришла в движение. По предположению коллеги Кьяры, кто-то из работников завода мог включить ее, не заметив, что внутри находится человек. Он отметил, что молодой человек, несмотря на возраст, был опытным специалистом и долгое время работал с техникой.

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