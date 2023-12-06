Республиканцы выдвинули условия Байдену для продолжения помощи Украине

Республиканцы требуют от Байдена ограничить миграцию в обмен на помощь Украине

Члены Республиканской партии в Конгрессе США выдвинули американскому президенту Джо Байдену условия, согласно которым одобрение финансовой помощи Киеву будет зависеть от ограничения миграции на границе с Мексикой и четкого плана действий Вашингтона на Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заявил, что Белому дому необходимо ответить на ряд важных вопросов, чтобы любые переговоры продолжались. «Какова цель? Каков эндшпиль в Украине? Как мы собираемся осуществлять надлежащий надзор за фондами, драгоценным сокровищем американских налогоплательщиков?», — озвучил вопросы политик.

Отмечается, что в отсутствие одобрения со стороны законодателей помощь США украинской стороне иссякнет к концу года.

В свою очередь сенатор-республиканец от штата Юта и кандидат в президенты от Республиканской партии в 2012 году Митт Ромни отметил, что Республиканская партия взамен на одобрение пакета помощи в 106 миллиардов долларов «хочет лишь закрытой границы». «Неужели открытая граница важнее для демократов, чем Украина и Израиль?», — отметил он.

Ранее член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Вашингтон близок к тому, чтобы отказать Украине в предоставлении очередного пакета помощи. По мнению Мерфи, отказ одобрять помощь Украине якобы приведет к «военному вторжению России в Европу». «Они (республиканцы — прим. «Ленты.ру») будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми», — добавил он.

В свою очередь Байден раскритиковал неспособность американских законодателей согласовать новую помощь Украине. Он подчеркнул, что прекращение поддержки Киева противоречит интересам Соединенных Штатов.