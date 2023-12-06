«Вот-вот бросим Украину» В Сенате США усомнились в продолжении помощи Киеву и предсказали последствия для Европы

Конгрессмен Мерфи не сомневается, что США скоро бросят Украину

Вашингтон близок к тому, чтобы отказать Украине в предоставлении очередного пакета помощи. Об этом заявил член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи.

Политик прокомментировал разногласия по поводу запроса администрации президента США Джо Байдена о дополнительном пакете помощи для Киева. Всего администрация запросила около 60 миллиардов долларов для Киева.

Я просто не думаю, что есть какие бы то ни было сомнения насчет того, что мы вот-вот бросим Украину Крис Мерфи сенатор

Байден назвал ситуацию абсолютным сумасшествием

По мнению Мерфи, отказ одобрять помощь Украине якобы приведет к «военному вторжению России в Европу». «Они (республиканцы — прим. «Ленты.ру») будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми», — добавил он.

Крис Мерфи. Фото: Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc / Getty Images

В свою очередь Байден раскритиковал неспособность американских законодателей согласовать новую помощь Украине. Он подчеркнул, что прекращение поддержки Киева противоречит интересам Соединенных Штатов.

Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно Джо Байден президент США

С ним солидарен госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что если Сенат Конгресса США не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет «ящик Пандоры агрессии по всему миру». Он отметил, что одобрение Сенатом помощи также важно и для Израиля.

У США может не оказаться денег для Украины

В ноябре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о критическом моменте в финансовой поддержке Украины. По его словам, сейчас у американского руководства нет прежней гибкости для финансирования Киева.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала ужасной ситуацию с финансированием Украины. Она подчеркнула, что Вашингтон будет ответственным за поражение страны в конфликте, если законодатели не согласуют новый пакет помощи.

В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против запрошенной администрацией президента США помощи Украине. Республиканцы в Сенате настаивают, что бюджетные деньги должны пойти на урегулирование ситуации на южной границе США. Они ставят это условием для обсуждения выделения дополнительных денег Киеву.

6 декабря в Сенате США прошел секретный брифинг по запросу администрации о выделении помощи Украине и Израилю. По словам журналиста Чада Перграма, на встрече царила «раздражительная» атмосфера между представителями демократов и республиканцев. От участия в заседании в последний момент отказался президент Украины Владимир Зеленский.