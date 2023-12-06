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08:59, 6 декабря 2023Мир

В Сенате США разразился скандал из-за помощи Украине

Журналист Fox Перграм рассказал о скандале в Сенате США из-за помощи Киеву
СюжетПротесты на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Сенате США прошел секретный брифинг по запросу администрации о выделении помощи Украине и Израилю. Об этом в X (бывший Twitter) сообщает корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.

По словам журналиста, на встрече царила «раздражительная» атмосфера между представителями демократов и республиканцев. Обсуждения дошли до скандала между представителями партий. Перграм утверждает, что многие республиканцы не хотят одобрять очередной пакет помощи Украине.

Помимо этого, лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер обвинил сенатора-республиканца в том, что тот накричал на генерала. Однако Перграм не уточняет имя самого сенатора. Утверждается, что некоторые республиканцы даже покинули заседание в знак протеста.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внезапно отменил выступление по видеосвязи на брифинге перед сенаторами США. Украинский лидер должен был выступить перед американскими законодателями на закрытом брифинге в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для поддержки Киева.

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