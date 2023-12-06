«Это абсолютное сумасшествие» Байден осудил неспособность американских законодателей согласовать новую помощь Украине
Президент США Джо Байден раскритиковал неспособность американских законодателей согласовать новую помощь Украине. Он подчеркнул, что прекращение поддержки Киева противоречит интересам Соединенных Штатов.
Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно
Аналогичного мнения придерживается госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что если Сенат Конгресса США не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет ящик Пандоры.
Министр финансов США назвала ужасной ситуацию с финансированием Украины
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала ужасной ситуацию с финансированием Украины. Она подчеркнула, что Вашингтон будет ответственным за поражение страны в конфликте, если законодатели не согласуют новый пакет помощи. Ее слова приводит агентство Bloomberg.
Это ужасная ситуация, и мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если нам не удастся предоставить это финансирование Украине
Глава ведомства отметила, что союзники Соединенных Штатов более охотно помогают Киеву. Однако, несмотря на это, у республики заканчиваются средства.
Усилия Киева зашли в тупик сразу на трех направлениях
Обозреватели портала Axios Закари Басу и Стеф Кайт заявили, что усилия Киева зашли в тупик сразу в трех направлениях.
На трех важнейших аренах — в залах Конгресса, европейских столицах и на поле боя — военные усилия Украины столкнулись с ураганом тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны
Журналисты отметили, что на фоне ближневосточного конфликта и неспособности американских законодателей договориться о финансировании Украины и Израиля обещания НАТО поддерживать Киев столько, сколько потребуется, оказались под серьезной угрозой.
Европейские страны, по словам Басу и Кайта, продолжают спорить о бюджете, что ставит под вопрос выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро.
Кроме того, украинские военные не продемонстрировали значительных успехов на фронте. Наряду с дипломатическими неудачами киевских политиков подобная ситуация благоприятствует планам России, считают журналисты.
По их словам, расчет российского президента Владимира Путина на то, что у Москвы будет больше сил, чем у Запада политической воли, оправдывается.
Американские сенаторы проголосуют по вопросу помощи Украине
Американские сенаторы проголосуют по запросу Белого дома о помощи Киеву и Израилю в среду, 6 ноября, сообщил лидер демократов в верхней палате Конгресса США Чак Шумер.
Политик заявил, что предлагает республиканцам внести поправку в предложенный администрацией законопроект, которая бы учитывала их запрос на борьбу с нелегальной миграцией. Он призвал не затягивать решение этого вопроса и подчеркнул, что без дополнительных средств США Украина может проиграть в конфликте.
Ранее сенаторы провели закрытый брифинг по вопросу финансирования Киева. На мероприятии должен был выступить по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский, но в последний момент он отказался.
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против запрошенной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине. Представители Республиканской партии настаивают, что бюджетные деньги должны пойти на урегулирование ситуации на южной границе Соединенных Штатов.
После этого сенаторы-республиканцы покинули закрытый брифинг, сообщил конгрессмен Митт Ромни. Как уточнил политик, они не получили от демократов ответа на свои предложения. Он добавил, что законодатели не захотели слышать о важности помощи Израилю и Украине, так как и сами знают это.