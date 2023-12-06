На Западе заявили о зашедшей в тупик по трем важнейшим направлениям Украине

Axios: усилия Украины зашли в тупик на поле боя, в Конгрессе США и Европе

Западное издание Axios заявило, что Украина зашла в тупик по трем важнейшим направлениям. Журналисты Закари Басу и Стеф Кайт считают, что усилия Киева не увенчались успехом на поле боя, в Конгрессе США и в Европе.

«На трех важнейших аренах — в залах Конгресса, европейских столицах и на поле боя — военные усилия Украины столкнулись с ураганом тупиков, которые создают экзистенциальный кризис для будущего страны», — говорится в материале.

Авторы статьи указали, что обещание стран НАТО поддерживать Киев столько, сколько потребуется, оказались под угрозой из-за эскалации на Ближнем Востоке и неспособности американских законодателей договориться о выделении помощи Украине и Израилю.

Европейские страны, по словам Басу и Кайта, увязли в споре о бюджете, из-за чего под вопросом оказалось выделение 50 миллиардов евро финансовой поддержки.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли добиться значимых успехов на фронте. Наряду с дипломатическими неудачами Киева это благоприятствует целям России. Журналисты заключили, что расчет российского президента Владимира Путина на то, что у него будет больше сил, чем у Запада политической воли, вероятно, сбывается.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что отказ от согласования нового пакета помощи Украине будет для Вашингтона «абсолютным сумасшествием».

