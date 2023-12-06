Россиян предупредили о частой ошибке при приеме таблеток

Гинеколог Уланкина: кофеин может мешать расщеплению лекарств в печени

Если запивать таблетки чаем или кофе вместо воды, лекарства могут стать менее эффективными, рассказала акушер-гинеколог Ольга Уланкина. Об этой частой ошибке при приеме различных препаратов она предупредила в беседе с изданием Life.

«Кофеин может влиять на скорость расщепления лекарств в печени, а значит, уменьшать или увеличивать их концентрацию в крови», — объяснила Уланкина. Она добавила, что кофе снижает эффективность некоторых обезболивающих лекарств, препаратов от давления, антидепрессантов. По ее словам, кофеин также усиливает действие некоторых гормональных контрацептивов, что может привести к нарушению работы репродуктивной системы.

Между употреблением кофе и приемом лекарств врач рекомендовала делать перерыв в 30-60 минут, а в некоторых случаях увеличить этот промежуток и до одного-двух часов.

Таблетки также не стоит запивать чаем, соком, молоком или газированной водой. По словам Уланкиной, вода с газом раздражает слизистые оболочки органов желудочно-кишечного тракта, из-за чего препараты с длительным действием могут потерять эффективность. Соки влияют на кислотность желудочного сока, а значит, и на растворимость и усвоение препаратов.

Молоко, в свою очередь, объяснила врач, богато кальцием и другими минералами, которые могут связываться с активными компонентами лекарств и существенно снижать их эффективность. При этом некоторые лекарства лучше запивать именно молоком, добавила врач. «Оно обладает обволакивающими свойствами, что может помочь уменьшить раздражение слизистой оболочки желудка, вызванное некоторыми лекарствами», — заключила эксперт.

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