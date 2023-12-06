Россиян призвали не наполнять электрочайник целиком ради одной цели

Эксперт Борисов: чтобы сэкономить на ЖКУ, наливайте меньше воды в электрочайник

Если необходимо подогреть один стакан воды, не стоит наполнять электрочайник целиком. К этому россиян призвал ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов в беседе с «Говорит Москва».

По словам эксперта, заливание в электрочайник лишней воды сильно увеличивает расходы на электричество. «Вы же греете литр, а вам нужен стакан — вы зря энергоресурсы израсходовали, вода остывает, электроэнергия уходит в никуда», — пояснил ученый. Он добавил, что другие нагревательные приборы, в том числе электроплиты и печки, также потребляют много электроэнергии, однако если «серьезно поработать» и грамотно организовать их работу, можно хорошо сэкономить на счетах за коммуналку.

Кроме того, ради значительного сокращения расходов на ЖКУ Борисов порекомендовал гражданам перейти на светодиодные лампочки.

Ранее в этот же день россиянам посоветовали не принимать ванну, чтобы сэкономить на счетах за воду.