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18:41, 6 декабря 2023Среда обитания

Россиянам посоветовали не принимать ванну ради одной цели

Роскачество: принимайте душ вместо ванны, чтобы сократить потребление воды

Фото: Unsplash

В Роскачестве назвали россиянам способы снизить расходы на водоснабжение. Об этом пишет Ura.ru.

Рекомендуется привести в порядок сантехнику и оборудование водоснабжения. Для этого нужно установить счетчики на воду — это позволит платить за реальный расход воды, а также контролировать его. Если у россиянина нет счетчика или он не передает по нему показания, ему приходится платить по нормативам, а также с повышенным коэффициентом. Эти коэффициенты могут варьироваться в разных городах.

В Роскачестве напомнили, что расход воды увеличивается, даже если из крана просто капает вода. Россиянам рекомендовали вместо резиновых прокладок в сантехнике использовать современные кран-буксы с металлокерамическими элементами — это должно устранить проблему протечки.

Также сократить потребление воды поможет использование качественных рычажных смесителей с аэратором. Эти приборы обеспечивают хороший напор при слабом потоке воды. Рекомендуется при мытье посуды замачивать грязные тарелки в раковине, наполненной водой с моющим средством. По возможности тарелки нужно ополаскивать быстро, используя минимум проточной воды.

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Кроме того, россиянам посоветовали отказаться от приема ванны. Вместо этого рекомендуется принимать душ, что сэкономит расход воды в пять-семь раз, заявили в Роскачестве. Также не нужно бриться и чистить зубы с открытым краном. Таким образом можно экономить до 200 литров в неделю.

Рекомендуется заменить горячую воду на холодную там, где это возможно, поскольку последняя дешевле. Для экономии можно использовать современные модели посудомоечных машин. Потребление воды в этом случае сократится до 50 процентов, если загрузка машины будет полной. Экономить воду также можно, используя двухкнопочные сливные бачки.

В Роскачестве добавили, что вышеперечисленные способы экономии, кроме приобретения посудомоечной машины, являются малозатратными.

Ранее жалующимся на грязную воду из-под крана россиянам посоветовали перечитать книгу про Маугли. По словам министра ЖКХ в Свердловской области Николая Смирнова, произведение Редьярда Киплинга показывает пример сплоченности на фоне бедствия.

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      Мария Черкасова
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