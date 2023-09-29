Жалующимся на грязную воду россиянам посоветовали перечитать «Маугли»

Свердловский министр посоветовал перечитать «Маугли» при грязной воде в доме

Министр ЖКХ в Свердловской области Николай Смирнов в ответ на жалобы жителей на грязную воду из-под крана посоветовал им перечитать книгу про Маугли. Произведение Редьярда Киплинга показывает пример сплоченности на фоне бедствия, написал чиновник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Возможность пообщаться с гражданами у Смирнова появилась после того, как он разместил в интернете информационный пост о Всемирном дне мониторинга качества воды. Жители местного города Первоуральск прокомментировали итоги собственного мониторинга, разместив также фотографии, на которых видна струя грязной проточной воды в ванне. Услышав в ответ предложение перечитать «Книгу джунглей», свердловчане возразили, что они, в отличие от персонажей книги, живут не в джунглях и за пользование чистой водой платят деньги. Эти возражения министр Смирнов пресек фразой: «Стоимость воды в Первоуральске около трех копеек за литр. А сколько стоит питьевая вода в магазине? Сравните цену — вот это основная проблема».

По словам Смирнова, причина грязной воды лежит в природном бедствии — пересохшем источнике. При этом ситуация не стала для властей неожиданной: жалобы от горожан поступали неоднократно, на фильтрующую станцию не раз отправляли инспекцию, а местные водоемы давно покрылись илом и требуют очистки, рассказал возмущенный свердловчанин. После этого сообщения жителя Первоуральска министр решил прекратить переписку.

В ответ на запрос Telegram-канала Ural Mash Смирнов пояснил, что не намеревался сравнивать граждан, страдающих от грязной воды, с персонажами книги, но призывал не ругаться друг с другом.

Ранее эксперты рассказали россиянам, по каким признакам можно самостоятельно определить качество воды из-под крана. Вода не должна иметь постороннего запаха или запаха хлорки. При отстаивании ржавой воды на дне стакана появляется осадок, а металлический привкус говорит об избытке железа. Темные пятна, остающиеся на посуде, свидетельствуют о наличии сероводорода, отметили специалисты.