Названы способы проверить качество воды из-под крана

Химик Подзорова: о качестве воды из-под крана расскажут вкус, запах, цвет и наличие осадка

Оценить качество воды из-под крана в домашних условиях можно и без помощи специальных средств и лабораторий. Старший научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Подзорова в интервью агентству «Прайм» назвала способы проверить качество жидкости.

Так, первое впечатление могут дать запах, вкус, цвет и наличие осадка. По словам эксперта, вода не должна иметь постороннего или резкого запаха, к примеру, хлорки.

Химик отметила, что ржавая вода обычно темная. При отстаивании на дне стакана появляется осадок, а металлический привкус говорит об избытке железа. Темные пятная, остающиеся на посуде, свидетельствуют о наличии сероводорода.

При этом высокую концентрацию щелочи в жидкости возможно обнаружить с помощью посуды из алюминия. Пена в данном случае будет образовываться без моющего средства, объяснила Подзорова.

При наличии данных признаков нужно максимально быстро устранить их. Употребление некачественной воды может привести к проблемам со здоровьем, резюмировала эксперт.

Ранее врач-терапевт Юлия Коваленко назвала россиянам простые и доступные способы оценить качество и свежесть продуктов питания в домашних условиях. По словам Коваленко, проверить свежесть яиц можно, просто погрузив их в воду — свежие быстро упадут на дно. При помощи воды можно протестировать на качество и сметану. Таким же образом можно проверить мед.