Россиянам дали советы по бюджетному обновлению интерьера

Дизайнер Лагутин: чтобы бюджетно обновить интерьер, купите мебельную краску

Чтобы бюджетно обновить интерьер, можно лишь покрасить стены либо сделать перестановку. Этот и другие советы россиянам дал дизайнер и архитектор Константин Лагутин в разговоре с РИАМО.

По словам эксперта, стены можно покрасить двумя способами. В первом случае он предложил купить несколько ведер краски за семь тысяч рублей и затем покрасить стены, во втором — ограничиться одной трехлитровой банкой, после чего выкрасить одну из стен в какой-либо яркий акцентный цвет. Затем специалист посоветовал взять мебельную краску, по оттенку совпадающую со стенами, и покрасить ею старые, обветшалые предметы мебели.

Помимо этого, дизайнер рекомендовал купить шторы такого же акцентного цвета, в который была выкрашена стена, а также вазу и свежие цветы. Благодаря вышеуказанным бюджетным способам, убежден Лагутин, удастся привнести во внешний вид дома уют и атмосферность.

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