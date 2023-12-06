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15:55, 6 декабря 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы украсить квартиру перед годом Дракона

Россиянам посоветовали не украшать дом Санта-Клаусами и оленями

Фото: Bruno Martins / Unsplash

Чтобы подготовиться к году Зеленого Деревянного Дракона, в декоре квартиры лучше всего использовать сочетания зеленого и красного цветов. Этим и другими советами по украшению жилья с Life поделилась дизайнер Анна Устюжанинова.

При этом специалист посоветовала избегать излишней декорированности в рождественском стиле. Поэтому предметов с изображениями Санта-Клауса и оленей должно быть минимум, считает она.

Дизайнер указала, что зеленый цвет символизирует гармонию, спокойствие и натуральность. В сочетании с красным он приносит удачу, счастье и новые надежды. При этом дизайнер посоветовала минимизировать сочетания зеленого и красного цветов в декоре, поскольку они являются противоположными по цветовому кругу.

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Зеленый цвет лучше всего использовать для рождественских венков и новогодней ели. Также еловыми ветками можно украсить праздничный стол. Красного же должно быть меньше. Его можно использовать для акцентных деталей — елочных шаров, декораций для ели, а также в салфетках и новогодних свечах. Новогоднюю елку можно разнообразить белой лентой и колокольчиками.

Другой вариант — использовать в дизайне сочетание белого с красным и золотыми цветами. По словам дизайнера, белый цвет ассоциируется с чистотой, совершенством и невинностью. С другой стороны, он визуально расслабляет и помогает акцентироваться на основных цветах — зеленом и красном. Белого цвета должно быть больше, чем красного и зеленого, его можно использовать для скатерти и упаковочной бумаги. Также хорошо будут смотреться зеленые и красные акценты в светлом интерьере. Золотой цвет можно использовать в узорах белой посуды, гирлянды и шаров.

Предпочитающим более сдержанный декор россиянам рекомендуется использовать сочетание бежевого и серебристого цветов. Бежевый подойдет для скатерти, занавесок и аксессуаров для мебели. Серебристый цвет будет хорошо смотреться для посуды и новогодних украшений. Он создаст атмосферу заснеженности, а также добавит в интерьер атмосферу благородства.

Ранее россиянам перечислили решения в интерьере, которые делают жизнь в квартире неудобной.

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      Мария Черкасова
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