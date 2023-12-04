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13:28, 4 декабря 2023Среда обитания

Россиянам назвали неудобные для жизни решения в интерьере

«Яндекс Недвижимость»: малое число розеток и спрятанные выключатели усложнят быт

Фото: Unsplash

Важно при проектировке жилья рассчитать нужное количество и расположение розеток. Без учета этого дизайн помещения потеряет функциональность. О популярных ошибках в интерьере «Ленте.ру» рассказала эксперт «Яндекс Недвижимости» Анна Устюжанинова.

Размещать розетки и выключатели нужно так, чтобы они не спрятались за крупногабаритной мебелью и не пришлось подключать удлинители. Кроме того, Устюжанинова советует для удобства делать в спальне несколько выключателей для одного и того же светильника — один у двери, а другой у кровати.

Декоративные подвесные светильники также могут добавить ежедневные сложности в быту — они могут, к примеру, блокировать доступ к верхним ящикам шкафов. Необходимо на этапе разработки концепции интерьера определиться, где будет стоять мебель и техника. Специалист напоминает, что установка одной люстры на всю комнату — устаревшее решение. Используя несколько источников света, можно подстраивать освещение под настроение хозяина или праздничный повод.

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Экономить на материалах эксперт не советует: дешевые и тонкие обои могут порваться, а ламинат пойти волнами после мытья пола. Впоследствии замена материалов обернется для владельцев жилплощади большими расходами. На этапе отделки стоит тщательно проверять ровность пола. Чем меньше перепадов поверхности будет в квартире, тем безопаснее будет пространство. Ровный пол поможет избежать бытовых травм и ушибов, напоминает Устюжанинова. Грамотный дизайн визуально увеличивает площадь квартиры. Поможет в этом правильный выбор цвета: потолок и стены должны быть окрашены по-разному. Необходимо также скрыть разноуровневость поверхности, помогут в этом натяжные потолки и гипсокартон.

Выбор между дизайном и функционалом индивидуален в каждом случае, объясняет Устюжанинова. Иногда крупногабаритная мебель теряет свой функционал на малой жилплощади, а более легкие варианты смотрятся выигрышнее. Удобная и вместительная система хранения также сделает интерьер привлекательным и удобным. Палитру оттенков мебели внутри квартиры стоит разнообразить, покупать предметы из одной коллекции специалист также не рекомендует. Органичным смотрится интерьер, исполненный в нескольких цветах и материалах. Сохранить гармоничность в интерьере, добавив к нему эклектики — задача для профессионала, констатировала эксперт.

Ранее россиянам назвали самой выгодный сезон для ремонта. Ремонт лучше планировать на осень, зиму либо начало весны — в это время большинство строительных магазинов устраивают распродажи, и стройматериалы можно будет приобрести со скидками, а подрядчики готовы торговаться.

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      Виктория Клабукова
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