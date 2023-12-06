Россиянам назвали способ грамотно рассчитать бюджет при ремонте квартиры

Дизайнер Лагутин: определите сумму, которую потратите на ремонт, до его начала

Для того чтобы провести ремонт так, чтобы на все хватило денег, перед его началом стоит определиться с суммой, которую удастся на него потратить. Способ грамотно рассчитать бюджет в такой ситуации россиянам назвал дизайнер и архитектор Константин Лагутин в беседе с РИАМО.

Эксперт отметил, что своими силами реально сделать ремонт и за 100 тысяч рублей. За счет того, что другие специалисты привлекаться к процессу не будут, этот вариант является наиболее экономным. Лагутин убежден, что при ремонте важнее всего отталкиваться от того, что есть. Для этого до его начала он посоветовал выяснить, какой суммой располагает желающий обновить интерьер, и расписать, на что конкретно тот хочет ее потратить.

«Вот у меня есть 100 тысяч рублей на ремонт, значит я, например, пол не могу поменять, но могу его покрасить. Либо у меня есть семь миллионов рублей на ремонт. Тогда я могу привлечь и строителей, и дизайнеров, и так далее», — пояснил дизайнер. Он добавил, что при такой стратегии «будет вам счастье и неважно, какой бюджет», так как денег, если сильно потратиться на какую-то одну часть ремонта, может не хватить на переделку даже однокомнатной квартиры.

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