Россиянам назвали способы сэкономить на путешествиях в новогодние праздники

«Яндекс Путешествия»: раннее планирование позволит сэкономить на поездке

Директор по продукту сервиса «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон назвал способы сэкономить на путешествиях в новогодние праздники. В первую очередь он посоветовал планировать поездку заранее, сообщают «Известия».

По его словам, подобный подход увеличит шансы найти выгодное предложение, а также выбрать более доступные варианты размещения и транспорта. «В этом году первые бронирования мы увидели еще в конце июля — начале августа. Например, уже тогда начали бронировать отели в Великом Устюге, оренбургском Соль-Илецке (известный на Южном Урале курорт на соляных озерах) и Дагестане — на побережье Каспия», — рассказал специалист.

Также Абрамзон порекомендовал обращать внимание на даты. Например, отметил он, при путешествии на поезде лучше рассмотреть варианты с отправлением 31 декабря или 1 января, так как они стоят дешевле, а вот авиабилеты выгоднее брать на 1-3 января.

«Ищите специальные предложения. Например, в период горнолыжного сезона многие авиакомпании разрешают бесплатно провозить комплект горнолыжного оборудования при перелете на горнолыжный курорт и оттуда. Выгодные предложения отелей также можно найти заранее», — посоветовал Абрамзон.

В заключение он предложил вместо аренды автомобиля или такси выбрать общественный транспорт, поискать информацию о бесплатных развлекательных мероприятиях в городе, а также присмотреться к менее популярным направлениям или датам для своей поездки.

Ранее стали известны самые дешевые направления путешествий на Новый год. Россиянам порекомендовали ради экономии отправиться в Индию, Бахрейн или Абхазию,