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17:05, 6 декабря 2023Путешествия

Россиянам назвали условие получения бесплатных виз на Шри-Ланке

«Крыша ТурДома»: туристы, пребывающие на Шри-Ланку, должны заранее подавать ЕТА
СюжетВизы в Европу:

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Туристы, пребывающие на Шри-Ланку, должны заранее подавать заявку на электронное разрешение на въезд (ETA). Такое условие получения бесплатной визы назвали Telegram-каналу «Крыша ТурДома» в посольстве популярной у россиян пляжной страны.

«Граждане Российской Федерации могут самостоятельно и бесплатно оформить электронное разрешение на 30 дней пребывания», — отметили в диппредставительстве. При этом там добавили, что не располагают информацией о выдаче виз по прилете.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России рекомендовали туристам оформлять ETA, чтобы гарантированно въехать на территорию Шри-Ланки без оплаты въездных документов. Уточняется, что в новых правилах оформления виз остались разночтения. Власти страны не объяснили, будет ли виза бесплатной по прибытии или только при заранее оформленном ЕТА.

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      Зарина Дзагоева
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