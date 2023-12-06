Россиянам назвали условие получения бесплатных виз на Шри-Ланке

«Крыша ТурДома»: туристы, пребывающие на Шри-Ланку, должны заранее подавать ЕТА

Туристы, пребывающие на Шри-Ланку, должны заранее подавать заявку на электронное разрешение на въезд (ETA). Такое условие получения бесплатной визы назвали Telegram-каналу «Крыша ТурДома» в посольстве популярной у россиян пляжной страны.

«Граждане Российской Федерации могут самостоятельно и бесплатно оформить электронное разрешение на 30 дней пребывания», — отметили в диппредставительстве. При этом там добавили, что не располагают информацией о выдаче виз по прилете.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России рекомендовали туристам оформлять ETA, чтобы гарантированно въехать на территорию Шри-Ланки без оплаты въездных документов. Уточняется, что в новых правилах оформления виз остались разночтения. Власти страны не объяснили, будет ли виза бесплатной по прибытии или только при заранее оформленном ЕТА.

