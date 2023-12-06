Россиянин изрезал сожительницу кухонным ножом и получил восемь лет колонии

Под Новосибирском осудили на восемь лет мужчину, зарезавшего сожительницу

В Новосибирской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 52-летнего местного жителя, изрезавшего сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2022 года в доме в селе Новолуговое пьяный фигурант взял кухонный нож и стал наносить удары в жизненно важные органы подруги. Она не выжила. Отмечается, что осужденный признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что в Энгельсе Саратовской области суд приговорил к 8,5 года колонии строгого режима 44-летнего местного жителя, который избивал детей сожительницы.