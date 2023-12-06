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16:56, 6 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин отправил откровенное фото женщине и попал под следствие

В Москве задержали мужчину, отправившего интимное фото 36-летней женщине

Фото: Unsplash

В Москве задержали 41-летнего жителя Омска, отправившего 36-летней женщине интимное фото. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, 22 ноября гендиректор строительной компании обратилась в полицию и рассказала, что мужчина без разрешения прислал ей в личные сообщения откровенный кадр. Правоохранителям удалось найти подозреваемого.

Возбуждено дело по статье о незаконном изготовлении порнографических материалов. Теперь россиянину может грозить до шести лет колонии.

Ранее стало известно, что в Челябинской области муж пожаловался на жену-учительницу, совратившую школьника.

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      Екатерина Кашурникова
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