Россиянин сходил в ресторан в Монголии и описал его фразой «жесткая столовая»

Российский тревел-блогер побывал в Монголии, сходил в ресторан и назвал его «жесткой столовой». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что на вывеске заведения было написано «Ресторан», хотя, по его словам, из открытой двери «мощно разило столовкой». Россиянин признался, что он все же зашел туда пообедать из-за отсутствия альтернатив в дороге.

«Пришлось садиться за липкий столик, брать в руки потрепанное меню и выбирать себе что-нибудь на обед. Шарсан зайдастан, нарийн махтай, байцаатай хуургу... Чтобы бы вы выбрали?», — описал свой опыт блогер.

Путешественник добавил, что помимо монгольских блюд в меню удалось найти борщ, солянку, рагу, гуляш и другую знакомую россиянам еду. Он решил заказать бифштекс с яичницей и рисом, которые напомнили ему еду в столовой в пионерском лагере.

«Несмотря на то, что обедали мы в "ресторане", блюда оказались довольно дешевыми (от 200 до 300 рублей), а порции — огромными», — порадовался он.

Ранее этот же тревел-блогер во время поездки в Монголию побывал на бурятском погранпереходе Кяхта и описал свой опыт фразой «та еще жесть». По словам автора публикации, пункт пропуска работает не всегда, а только в определенные часы в будние дни, и закрывается на обеденный перерыв.