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18:11, 3 декабря 2023Путешествия

Россиянин поехал в Монголию и описал переход границы фразой «та еще жесть»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский тревел-блогер во время поездки в Монголию побывал на бурятском погранпереходе Кяхта и описал свой опыт фразой «та еще жесть». Впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, пункт пропуска работает не всегда, а только в определенные часы в будние дни, и закрывается на обеденный перерыв. Он также рассказал, что до открытия перед воротами начинает собираться транспорт: грузовики, микроавтобусы и маршрутки с пассажирами.

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Блогер пояснил, что во время начала работы погранперехода сотрудник открывает «скрипучие ворота», запускает несколько машин и закрывает их обратно. После этого монгольские пограничники пристально осматривают транспорт и багаж, а затем отправляют путешественников в специальное помещение заполнить бумаги и проверить документы.

«Затем ты проведешь около часа-полутора в обществе пограничников, заполнишь бланки на монгольском языке, ответишь на вопросы пограничников: "Что, куда, зачем, как долго, машину не продаешь?", поменяешь деньги и заплатишь некоторое количество тугриков экологического сбора, тебе откроют такие же скрипучие ворота с другой стороны и выпустят уже в Монголию», — признался путешественник.

Ранее эксперты издания Lonely Planet назвали Монголию одним из лучших направлений для путешествий в 2024 году. Специалисты отметили, что эта страна идеально подходит для любителей широких просторов, приключений и культурного отдыха.

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      Марина Черняк
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