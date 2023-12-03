Россиянин поехал в Монголию и описал переход границы фразой «та еще жесть»

Российский тревел-блогер во время поездки в Монголию побывал на бурятском погранпереходе Кяхта и описал свой опыт фразой «та еще жесть». Впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, пункт пропуска работает не всегда, а только в определенные часы в будние дни, и закрывается на обеденный перерыв. Он также рассказал, что до открытия перед воротами начинает собираться транспорт: грузовики, микроавтобусы и маршрутки с пассажирами.

Блогер пояснил, что во время начала работы погранперехода сотрудник открывает «скрипучие ворота», запускает несколько машин и закрывает их обратно. После этого монгольские пограничники пристально осматривают транспорт и багаж, а затем отправляют путешественников в специальное помещение заполнить бумаги и проверить документы.

«Затем ты проведешь около часа-полутора в обществе пограничников, заполнишь бланки на монгольском языке, ответишь на вопросы пограничников: "Что, куда, зачем, как долго, машину не продаешь?", поменяешь деньги и заплатишь некоторое количество тугриков экологического сбора, тебе откроют такие же скрипучие ворота с другой стороны и выпустят уже в Монголию», — признался путешественник.

Ранее эксперты издания Lonely Planet назвали Монголию одним из лучших направлений для путешествий в 2024 году. Специалисты отметили, что эта страна идеально подходит для любителей широких просторов, приключений и культурного отдыха.