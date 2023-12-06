Россиянин ударил бортпроводника во время рейса и попал под следствие

СК: житель Магадана ударил во время полета бортпроводника и попал под следствие

Россиянин попал под следствие за дебош на рейсе Москва — Магадан. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уточняется, что инцидент произошел 4 декабря. По данным источника, житель Магадана во время полета матерился, провоцировал драку с членами экипажа и несколько раз ударил бортпроводника по лицу. Задержать нарушителя помогли другие пассажиры самолета.

Известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства на борту воздушного судна. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее другой россиянин устроил пьяный дебош на рейсе из Новосибирска во Владивосток и угодил в полицию. 42-летний сибиряк летел в бизнес-классе самолета и пил алкоголь. В какой-то момент мужчина решил закурить в туалете воздушного судна, но это увидела стюардесса и сделала ему замечание.