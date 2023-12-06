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10:21, 6 декабря 2023Экономика

Сбер допустил физлиц к платформе ЦФА

Зампред правления Попов: Сбер расширил функционал платформы ЦФА для физлиц

Фото: Jonathan Francisca / Unsplash

Сбер расширил функционал платформы цифровых финансовых активов (ЦФА) для физлиц, являющихся клиентами банка, рассказал журналистам в кулуарах Дня инвестора Сбера зампред правления банка Анатолий Попов.

Теперь они могут зачислять и выводить деньги для расчетов по сделкам с ЦФА. Пока этот функционал тестируется на ограниченной группе пользователей, уточнил Попов, отметив, что Сбер стал первым в России банком, который включили в реестр операторов информационных систем.

«За весь период работы в информационной системе Сбера зарегистрировано 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около двух миллиардов рублей. Для розничных клиентов банка такая форма инвестирования станет еще одним цифровым способом размещения денежных средств», — рассказал он.

Попов отметил, что к концу 2023 года объем кредитного портфеля банка малому бизнесу превысит 1,5 триллиона рублей, что на 73 процента больше, чем по итогам 2022-го. Такой рост он связал с активным осваиванием малым бизнесом освободившихся ниш после ухода иностранных брендов и цифровыми технологиями.

Кроме того, в текущем году Сбер запустил продукт исламского финансирования, позволяющий предоставлять средства юрлицам на пополнение оборотных средств. Банк уже выделил лимит на первые пилотные сделки и проводит переговоры с потенциальными заемщиками. Также был запущен ряд пилотных продуктов для проектного финансирования, в том числе для застройщиков.

По словам Попова, исламское финансирование в первую очередь интересно корпоративным клиентам из Татарстана, Башкортостана и республик Северного Кавказа.

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