Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:30, 6 декабря 2023Экономика

Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития

Сбер представил новую трехлетнюю Стратегию развития до 2026 года

В среду, 6 декабря, Сбер проводит традиционный «День инвестора», в рамках которого рассказывает о результатах реализации Стратегии развития бизнеса в 2021-2023 годах и представляет новую Стратегию до 2026 года. Также топ-менеджмент объявляет ключевые параметры обновленной дивидендной политики. В «Дне инвестора» примут участие представители ведущих инвестиционных фондов, брокерские компании, крупнейшие клиенты банка и партнеры.

Мероприятие начнется в 10 утра по московскому времени и будет транслироваться на сайте «Ленты.ру».

Спикеры и программа:

  • 10:00 - 10:40 Глава Сбера Герман Греф расскажет об итогах Стратегии 2023 и представит Стратегию 2026

  • 10:40 - 11:00 Первый зампред правления Кирилл Царев расскажет об экосистеме В2С

  • 11:00 - 11:20 Первый зампред Александр Ведяхин расскажет об экосистеме В2В

  • 11:20 - 11:40 Вице-президент по технологиям Андрей Белевцев расскажет о технологической трансформации Сбера

  • 11:40 - 12:00 Руководитель блока «Финансы» Тарас Скворцов расскажет о финансовой модели Сбера 2024 – 2026

  • 12:00 - 12:20 Глава Сбера Герман Греф. Завершающее слово

  • 12:20 - 12:40 Перерыв

  • 12:40 - 13:30 Сессия вопросов и ответов

В основе новой Стратегии лежит построение человекоцентричного бизнеса и компании, отмечал ранее Герман Греф.

Сбер – самая дорогая компания в России с капитализацией в
6,4
триллиона рублей

За 10 месяцев 2023 года чистая прибыль банка выросла до 1,26 триллиона рублей, превысив показатель всего 2021 года. В 2023 году Сбер занял первое место в рейтинге крупнейших компаний по объему торгов на Мосбирже. Компания существенно обогнала главного конкурента, «Газпром» — объем торгов составил 3,14 триллиона рублей за последний год, что в 2,5 раза больше, чем по бумагам нефтегазовой компании. Одновременно за последний год акции Сбера на Мосбирже выросли в цене более чем в два раза, до 275 рублей за бумагу.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это абсолютное сумасшествие» Байден осудил неспособность американских законодателей согласовать новую помощь Украине

      Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития

      Действия руководства убыточной «Почты России» проверят

      Назван лучший возраст для установки брекетов

      36-летний судимый россиянин устроил драку с прохожими возле бара

      Стало известно об основных запросах Украины к США по оружию

      Популярная российская блогерша рассказала о нападении хейтера

      В ЕС усомнились в правильности передачи Украине замороженных российских активов

      После нападения иностранцев на российских студентов в общежитии прошли обыски

      Япония уточнила время посадки модуля SLIM на Луну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости