Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития
В среду, 6 декабря, Сбер проводит традиционный «День инвестора», в рамках которого рассказывает о результатах реализации Стратегии развития бизнеса в 2021-2023 годах и представляет новую Стратегию до 2026 года. Также топ-менеджмент объявляет ключевые параметры обновленной дивидендной политики. В «Дне инвестора» примут участие представители ведущих инвестиционных фондов, брокерские компании, крупнейшие клиенты банка и партнеры.
Мероприятие начнется в 10 утра по московскому времени и будет транслироваться на сайте «Ленты.ру».
Спикеры и программа:
- 10:00 - 10:40 Глава Сбера Герман Греф расскажет об итогах Стратегии 2023 и представит Стратегию 2026
- 10:40 - 11:00 Первый зампред правления Кирилл Царев расскажет об экосистеме В2С
- 11:00 - 11:20 Первый зампред Александр Ведяхин расскажет об экосистеме В2В
- 11:20 - 11:40 Вице-президент по технологиям Андрей Белевцев расскажет о технологической трансформации Сбера
- 11:40 - 12:00 Руководитель блока «Финансы» Тарас Скворцов расскажет о финансовой модели Сбера 2024 – 2026
- 12:00 - 12:20 Глава Сбера Герман Греф. Завершающее слово
- 12:20 - 12:40 Перерыв
- 12:40 - 13:30 Сессия вопросов и ответов
В основе новой Стратегии лежит построение человекоцентричного бизнеса и компании, отмечал ранее Герман Греф.
За 10 месяцев 2023 года чистая прибыль банка выросла до 1,26 триллиона рублей, превысив показатель всего 2021 года. В 2023 году Сбер занял первое место в рейтинге крупнейших компаний по объему торгов на Мосбирже. Компания существенно обогнала главного конкурента, «Газпром» — объем торгов составил 3,14 триллиона рублей за последний год, что в 2,5 раза больше, чем по бумагам нефтегазовой компании. Одновременно за последний год акции Сбера на Мосбирже выросли в цене более чем в два раза, до 275 рублей за бумагу.