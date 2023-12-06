Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития

Сбер представил новую трехлетнюю Стратегию развития до 2026 года

В среду, 6 декабря, Сбер проводит традиционный «День инвестора», в рамках которого рассказывает о результатах реализации Стратегии развития бизнеса в 2021-2023 годах и представляет новую Стратегию до 2026 года. Также топ-менеджмент объявляет ключевые параметры обновленной дивидендной политики. В «Дне инвестора» примут участие представители ведущих инвестиционных фондов, брокерские компании, крупнейшие клиенты банка и партнеры.

Мероприятие начнется в 10 утра по московскому времени и будет транслироваться на сайте «Ленты.ру».

Спикеры и программа:

10:00 - 10:40 Глава Сбера Герман Греф расскажет об итогах Стратегии 2023 и представит Стратегию 2026

10:40 - 11:00 Первый зампред правления Кирилл Царев расскажет об экосистеме В2С

11:00 - 11:20 Первый зампред Александр Ведяхин расскажет об экосистеме В2В

11:20 - 11:40 Вице-президент по технологиям Андрей Белевцев расскажет о технологической трансформации Сбера

11:40 - 12:00 Руководитель блока «Финансы» Тарас Скворцов расскажет о финансовой модели Сбера 2024 – 2026

12:00 - 12:20 Глава Сбера Герман Греф. Завершающее слово

12:20 - 12:40 Перерыв

12:40 - 13:30 Сессия вопросов и ответов

В основе новой Стратегии лежит построение человекоцентричного бизнеса и компании, отмечал ранее Герман Греф.

Сбер – самая дорогая компания в России с капитализацией в 6,4 триллиона рублей

За 10 месяцев 2023 года чистая прибыль банка выросла до 1,26 триллиона рублей, превысив показатель всего 2021 года. В 2023 году Сбер занял первое место в рейтинге крупнейших компаний по объему торгов на Мосбирже. Компания существенно обогнала главного конкурента, «Газпром» — объем торгов составил 3,14 триллиона рублей за последний год, что в 2,5 раза больше, чем по бумагам нефтегазовой компании. Одновременно за последний год акции Сбера на Мосбирже выросли в цене более чем в два раза, до 275 рублей за бумагу.