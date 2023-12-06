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14:03, 6 декабря 2023Бывший СССР

Азербайджан потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении

Президент Азербайджана Алиев потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении

Фото: President of the Republic of Azerbaijan / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении. Об этом сообщает «Азертадж».

Алиев заявил, что отсутствие реваншистских настроений в Армении предотвратит военный конфликт между странами.

«Мы бы хотели, чтобы между двумя странами вообще не было войны. А для этого должны быть гарантии», — сказал он в ходе конференции «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

По его словам, Азербайджан осведомлен о реваншизме в Армении и возможной поддержке «плохих советников» в ряде европейских стран.

Ранее президент Азербайджана раскритиковал методы оценки главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем числа армян, покинувших Нагорный Карабах. По мнению Алиева, Боррель «видит сны» и обвиняет страну в том, чего она не совершала.

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      Юрий Леонов
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