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13:39, 6 декабря 2023Бывший СССР

В Азербайджане прокомментировали сны Борреля

Глава Азербайджана Алиев: Боррелю приснились 150 тысяч покинувших Карабах армян
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Sina Schuldt / dpa / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал заявления главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля о перемещенных армянах Нагорного Карабаха. Об этом сообщает «Азертадж».

Алиев раскритиковал методы оценки Боррелем числа армян, покинувших регион. Европейский дипломат ранее заявлял, что Нагорный Карабах покинули 150 тысяч армян.

«Даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат говорит неправду. Они утверждают, что Карабах покинули 100 тысяч человек, а не 150 тысяч», — заявил глава Азербайджана в ходе конференции «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

По мнению Алиева, такие заявления абсолютно неприемлемы. Он добавил, что Боррель «видит сны» и обвиняет Азербайджан в том, чего страна не совершала.

Ранее власти Армении сообщили, что на территории страны оказались около 100 тысяч этнических армян Нагорного Карабаха. Армянское правительство приравняло их к беженцам, приняв постановление о предоставлении им статуса временной защиты.

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      Юрий Леонов
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