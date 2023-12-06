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02:01, 6 декабря 2023Из жизни

Порноактер переспал с тысячами женщин и попросился в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: @jefaoator.oficial

29-летний порноактер из Бразилии заявил, что за время карьеры занялся сексом с пятью тысячами женщин, и попросился в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом пишет Daily Star.

Джеферсон Рейс начал сниматься в фильмах для взрослых в 2015 году. Он заявил, что очень любит свою профессию, которая со временем позволила ему обеспечить всю семью. Бразилец заявил, что за свою карьеру переспал с огромным количеством женщин и теперь хочет зафиксировать свой рекорд официально.

Рейс рассказал, что начал вести список партнерш на основе контактов из своего телефона. Чтобы точно знать, с какой женщиной у него был секс, а с какой нет, он стал записывать некоторые подробности встреч. Мужчина признался, что из-за огромного количества порнороликов с его участием запоминать коллег сложно. «У меня полно материала, видео для взрослых. Большая часть секса была профессиональной. Так-то я не очень помню, как это происходило», — признался Рейс.

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Он не раскрыл, когда именно будет считать, что достиг необходимого количества партнерш, но заявил, что «полон решимости попасть в Книгу рекордов Гиннесса», так как достоин этого. Рейс впервые снялся в порно в 21 год из любопытства, однако за восемь лет стал одним из самых плодовитых авторов контента в индустрии.

Ранее сообщалось, что жительница США, которая работала в KFC, ушла в порно и начала зарабатывать по тысяче долларов в день. Юлэйна Мари из города Лебанон, штат Орегон, родилась в бедной семье и начала работать в закусочной с 17 лет.

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      Никита Савин
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