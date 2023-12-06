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04:00, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Внезапная шутка мужа заставила жену задуматься о разводе

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Пользовательница Reddit под ником ThrowRA-Separate-80 поделилась историей о том, как супруг внезапно пошутил над ней и заставил задуматься о разводе. Многие комментаторы назвали розыгрыш жестоким и призвали женщину расстаться с супругом.

Автор поста рассказала, что они с мужем женаты три года, недавно у них родилась дочь. По словам женщины, ей всегда казалось, что у них гармоничные отношения.

«Вчера утром мы приводили себя в порядок в ванной. Я чистила зубы, а муж стоял рядом и брился. Внезапно он взял и прошелся по моей голове электробритвой, выбрив кусок волос прямо над моим лбом», — рассказала ThrowRA-Separate-80. Женщина добавила, что в результате у нее на голове осталась заметная проплешина.

После этого она начала плакать и кричать на супруга. «Он сказал, что это был просто розыгрыш, что ничего такого не случилось и это "просто волосы", что я могу их снова отрастить. Затем у нас была серьезная ссора. В итоге он извинился и признал, что повел себя как сволочь. Однако он настаивал на том, что это была шутка, причем смешная», — добавила автор поста.

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Женщина отметила, что не простила мужа. Она подчеркнула, что из-за его шутки ей придется постоянно носить головной убор, зачесывать волосы вперед или сделать челку, которая ей не идет. Кроме того, она отметила, что боится повторения ситуации или другого подобного розыгрыша. «Не думаю, что когда-нибудь прощу его или же смогу снова доверять ему. Я всерьез задумываюсь о разводе», — призналась рассказчица.

«Это не розыгрыш. Это абьюз. Тот факт, что он всерьез полагает, что это смешно, крайне настораживает», «Это был вовсе не смешной розыгрыш. Это был преднамеренный, жуткий и жестокий поступок», — отреагировали на историю пользователи Reddit. Большинство из них поддержало идею женщины развестись.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что подслушала телефонный разговор и разочаровалась в супруге. Женщина выяснила, что муж одобрил измены своего друга.

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      Маргарита Щигарева
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