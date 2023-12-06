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17:21, 6 декабря 2023Культура

Шуфутинский рассказал о любимых местах для отдыха

Михаил Шуфутинский рассказал, что предпочитает отдыхать на Мальдивах и Сейшелах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о любимых местах для отдыха. Его слова приводит издание «Звук Медиа».

По словам артиста, он предпочитает немноголюдные и тихие острова — Мальдивы или Сейшелы. Также Шуфутинский отметил, что не рассматривает в качестве варианта для отдыха ОАЭ. «Я не могу сказать, что умираю от счастья отдыхать в Дубае. Для меня он слишком шумный, где все на виду. Я люблю отдыхать там, где немного народу», — добавил артист.

Также музыкант сказал, что не рассматривает покупку недвижимости за границей.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал о своем отношении к уехавшим из страны артистам. Исполнитель отметил, что эмигрировавших звезд можно понять, так как они просто испугались, а также добавил, что артистам, которые «принципиально не поливают Россию грязью», стоит пойти навстречу и простить их.

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      Варвара Кошечкина
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