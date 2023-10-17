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15:26, 17 октября 2023Культура

Шуфутинский призвал простить некоторых уехавших из России артистов

Михаил Шуфутинский призвал простить некоторых уехавших из России артистов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о своем отношении к уехавшим из страны артистам. Об этом он сообщил в разговоре с «Аргументами и фактами».

Исполнитель отметил, что эмигрировавших звезд можно понять, так как они просто испугались, а также добавил, что к артистам, которые «принципиально не поливают Россию грязью», стоит пойти на встречу, а также простить их.

«Уехавшие не понимают, что оторвали себя от своей земли. Ничего хорошего там, куда они уехали, их не ждет. Примитивные люди будут примитивно работать, может, в такси, может, на других работах за небольшую плату. А те, кто поумнее и чуть образованнее, рано или поздно поймут, что пытались уехать от самих себя. Но от самого себя не убежишь», — поведал Шуфутинский.

Он предположил, что некоторые звезды хотят вернуться, так как им тяжело за границей, а также подчеркнул, что не стал бы ссылать их, хоть и убежден в том, что за клевету людей надо наказывать: «Кстати, когда я уехал в Америку, я не клеветал на Советский Союз, хотя мне здесь тоже не все нравилось».

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал о том, почему принял решение отменить гастроли за границей.

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    Анастасия Астахова
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