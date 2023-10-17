Шуфутинский назвал причины отмены выступлений за границей

Шуфутинский отменил выступления за границей из-за нежелания покидать Россию

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о том, почему принял решение отменить гастроли за границей. Об этом он сообщил в разговоре с «Аргументами и фактами».

Артист признался, что ему не хочется уезжать из России, а также добавил, что его настораживает отношение к русским за рубежом.

«Я даже концерты за границей стараюсь не делать, потому что меня смущает отношение к россиянам, которое есть на Западе. Я с ним не согласен. Во многих странах сегодня поднимает голову нацизм, идет его реабилитация. Та страна, которая это приветствует, для меня враг!» — отметил Шуфутинский, добавив, что он родился в России и любит свою страну.

В сентябре исполнитель назвал артистку, с которой хотел бы записать дуэт.

Ранее стало известно, как покинувшие Россию артисты зарабатывают за границей.