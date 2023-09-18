Шуфутинский заявил о желании записать дуэт с Mia Boyka

Михаил Шуфутинский заявил о том, что хотел бы спеть с Mia Boyka

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский назвал артистку, с которой хотел бы записать дуэт. Об этом он сообщил в разговор с журналистами, передает Telegram-канал ZHARA MAG.

Артист отметил, что с удовольствием бы спел с Марией Бойко, известной под псевдонимом Mia Boyka. «Почему бы и нет? Мы с ней очень дружны. Она мне нравится», — признался певец.

Шуфутинский также добавил, что хотел бы посотрудничать с другим своим коллегой, Филиппом Киркоровым, добавив в шутливой форме, что ему на это может не хватить голоса.

В 2022 году певец представил обновленную версию композиции «Третье сентября», записанную совместно с рэп-исполнителем Егором Кридом.

Ранее певец объяснил причину похудения почти на 20 килограммов.

В марте этого года Михаил Шуфутинский рассказал о полученных на льду травмах.