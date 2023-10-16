Стало известно о заработке покинувших Россию звезд за границей
Стало известно, как покинувшие Россию артисты зарабатывают за границей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, заслуженный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой переехал во Францию в прошлом году, выступил в нескольких концертных залах Израиля, после чего собирался отправится в мини-тур по европейским городам, однако гастроли Назарова сорвались — на лето и осень билеты не были проданы.
После этого актер пожаловался на отсутствие дохода: по его словам, сейчас он получает только 60 тысяч рублей пенсии. За границей артист похудел на 20 килограммов. Коллеги звезды сериала «Кухня» поведали, что он приболел и лечится.
Российская актриса Чулпан Хаматова после начала специальной военной операции на Украине (СВО) переехала в Латвию, где начала выступать на сцене Нового рижского театра раз в месяц. Гонорар артистки составляет 900 долларов за одно выступление. Помимо этого, осенью и зимой Хаматова планирует выступить в городах Европы.
Сейчас актриса также гастролирует с музыкальным спектаклем «Сны о рояле», в котором читает стихи в залах вместимостью 500-700 человек. Стоимость билетов на ее выступление начинается от 59 евро, а доход артистки за один спектакль в среднем составляет 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что еще один европейский город отменил спектакль актера Анатолия Белого, который ранее переехал из России в Израиль.