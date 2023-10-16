Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:03, 16 октября 2023Культура

Стало известно о заработке покинувших Россию звезд за границей

Покинувший Россию Назаров получает около 60 тысяч рублей пенсии

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Стало известно, как покинувшие Россию артисты зарабатывают за границей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, заслуженный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой переехал во Францию в прошлом году, выступил в нескольких концертных залах Израиля, после чего собирался отправится в мини-тур по европейским городам, однако гастроли Назарова сорвались — на лето и осень билеты не были проданы.

После этого актер пожаловался на отсутствие дохода: по его словам, сейчас он получает только 60 тысяч рублей пенсии. За границей артист похудел на 20 килограммов. Коллеги звезды сериала «Кухня» поведали, что он приболел и лечится.

Российская актриса Чулпан Хаматова после начала специальной военной операции на Украине (СВО) переехала в Латвию, где начала выступать на сцене Нового рижского театра раз в месяц. Гонорар артистки составляет 900 долларов за одно выступление. Помимо этого, осенью и зимой Хаматова планирует выступить в городах Европы.

Сейчас актриса также гастролирует с музыкальным спектаклем «Сны о рояле», в котором читает стихи в залах вместимостью 500-700 человек. Стоимость билетов на ее выступление начинается от 59 евро, а доход артистки за один спектакль в среднем составляет 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что еще один европейский город отменил спектакль актера Анатолия Белого, который ранее переехал из России в Израиль.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии поехал на СВО и получил ранение

    Врачи назвали разрушающую печень привычку

    Комитет Госдумы одобрил наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

    В Израиле опровергли информацию о прекращении огня в Газе

    Московская школьница калечила себя из-за принуждения к еде

    В России рассказали о влиянии войны Израиля и ХАМАС на переговоры с Украиной

    Стилисты перечислили визуально старящие вещи

    Российская армия за сутки отбила две атаки ВСУ на запорожском направлении

    Более 700 актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля

    На Украине решили создать центры обучения пилотов истребителей F-16

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости