Стало известно о заработке покинувших Россию звезд за границей

Покинувший Россию Назаров получает около 60 тысяч рублей пенсии

Стало известно, как покинувшие Россию артисты зарабатывают за границей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, заслуженный артист России Дмитрий Назаров, который вместе с супругой переехал во Францию в прошлом году, выступил в нескольких концертных залах Израиля, после чего собирался отправится в мини-тур по европейским городам, однако гастроли Назарова сорвались — на лето и осень билеты не были проданы.

После этого актер пожаловался на отсутствие дохода: по его словам, сейчас он получает только 60 тысяч рублей пенсии. За границей артист похудел на 20 килограммов. Коллеги звезды сериала «Кухня» поведали, что он приболел и лечится.

Российская актриса Чулпан Хаматова после начала специальной военной операции на Украине (СВО) переехала в Латвию, где начала выступать на сцене Нового рижского театра раз в месяц. Гонорар артистки составляет 900 долларов за одно выступление. Помимо этого, осенью и зимой Хаматова планирует выступить в городах Европы.

Сейчас актриса также гастролирует с музыкальным спектаклем «Сны о рояле», в котором читает стихи в залах вместимостью 500-700 человек. Стоимость билетов на ее выступление начинается от 59 евро, а доход артистки за один спектакль в среднем составляет 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что еще один европейский город отменил спектакль актера Анатолия Белого, который ранее переехал из России в Израиль.