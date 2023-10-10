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16:20, 10 октября 2023Культура

В Европе отменили еще один спектакль уехавшего из России Анатолия Белого

Shot: в Праге отменили спектакль уехавшего из России Анатолия Белого
Анатолий Белый

Анатолий Белый. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Еще один европейский город отменил спектакль актера Анатолия Белого, который ранее переехал из России в Израиль. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что постановка «Я здесь» должна была состояться в Праге, однако организаторы приняли решение отменить ее.

Ранее российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин прокомментировал поступок Анатолия Белого, который недавно выступил с протестом против гастролей московского театра «Ленком» за границей и пообещал сделать все, чтобы сорвать спектакли российского культурного учреждения в Израиле.

До этого стало известно об отмене спектакля Белого в Париже. Отмечалось, что вероятной причиной этого стали плохие продажи билетов на площадку, рассчитанную на 300 мест.

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    Варвара Кошечкина
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