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17:48, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

Борющаяся с раком журналистка Маргарита Симоньян заявила, что полна сил
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая борется с раком, рассказала о своем состоянии. В интервью для китайского портала «Гуаньча», запись которого доступна на Rutube, она заявила, что совмещает работу и лечение.

«Лечусь. Я делаю все, что говорят врачи. Ну, как видите, работаю, продолжаю. У меня маленькие дети (у Симоньян трое детей — дочери Марьяна, Маро и сын Баграт — прим. «Ленты.ру»). Я не могу просто лечь, лежать и плакать. Я не имею права», — ответила журналистка на вопрос о том, как она чувствует себя.

При этом она призналась, что не может назвать себя счастливой, потому что потеряла любимого человека — ее мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, не стало в сентябре 2025 года. «Но я полна сил, назовем это так. Спасибо Господу за это», — заключила главред RT.

Ранее Симоньян обратилась к женщинам, которые, как и она, столкнулись с раком. Журналистка призвала их не сдаваться и доверять врачам.

О том, что у Симоньян обнаружили онкологическое заболевание, стало известно в сентябре 2025 года. Она сообщила, что проходит химиотерапию и лучевую терапию.

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